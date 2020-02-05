Rusya, Hindistan'a S-400 teslimatına 2021'de başlayacak

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Rusya, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi teslimatını 2021'de gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

Rusya'nın en büyük askeri donanım alan ülkesi olan Hindistan, 2018 yılında 5 milyon dolarlık bir anlaşmayla S-400 satın aldı. Öte yandan Hindistan da bu adımıyla Türkiye gibi ABD'nin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) ile karşı karşıya kalma riski taşıyor.

Rusya'nın Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir Drozhzhov, S-400'lerin ilk parçasının 2021 sonunda teslim edilmesinin planlandığını söyledi. Drozhzhov, Hindistan'daki teknik personelin teslimat başlamadan önce eğitileceğini belirtti.

Drozhzhov, Hindistan'ın son üç yılda 15 milyar dolarlık Rus silahı aldığını söyledi.