Rusya: Heyet Tahrir ül-Şam, İdlib'de yerleşim alanına saldırdı

T24 Dış Haberler

Rusya ordusu, Heyet Tahrir ül-Şam'ın (HTŞ) Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan İdlib bölgesinde bir yerleşim alanına saldırdığını duyurdu.

Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin başında bulunan Amiral Aleksandır Şerbitski, "Mellaja yerleşim alanına El Nusra Cephesi pozisyonlarından topçu ateşi yapıldı" dedi.

Şerbitski, son 24 saat içinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türkiye'nin desteklediği muhalif güçler tarafından hiçbir saldırı düzenlenmediğini ifade etti.