Rusya hava saldırılarını genişletiyor



Açıklamada Rakka kenti yakınlarındaki bir IŞİD mevzisinin beton sığınakları delebilen bombalarla vurulduğu kaydedildi. IŞİD saflarında “panik” yaşandığı ve “600 teröristin örgütten ayrılıp Avrupa'ya kaçmaya çalıştığı” ifade edildi. Vurulan hedefler arasında İdlib'deki bir eğitim kampı da sayılıyor. Bölgenin IŞİD değil El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra tarafından kontrol edildiği belirtiliyor.

Rusya çarşamba günü Suriye'de hava operasyonlarına başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada “Rusya çok ciddi bir yanlışın içinde. Rusya'nın atmış olduğu bu adımlar ve Suriye'deki bombardıman olaylarının bizim açımızdan kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur” dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da BBC'ye verdiği demeçte Rusya'nın ılımlı muhaliflere saldırarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond da konuyla ilgili açıklamasında "(Esad'a) Rus desteği, Suriye'deki muhalefeti IŞİD'in kucağına itecek ve Putin'in yenmek istediğini söylediği şerri güçlendirecektir" dedi.

Esad pazar günü İran devlet televizyonunda bir açıklama yaptı. Hükümetinin Rusya, İran ve Irak ile “terörizme” karşı verdiği ortak mücadelenin başarılı olması gerektiğini belirten Esad aksi halde tüm bölgenin yıkıma uğrayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Deutschlandfunk'a verdiği demeçte diyalog çağrısını yineledi. Merkel "Siyasi bir çözüme ulaşmak için hem Suriye muhalefetinin temsilcilerine hem de şu anda Şam'da yönetenlere ve ayrıca başkalarına ihtiyacımız var" diye konuştu. ABD ve Rusya'nın böyle bir süreçte önemli rol oynayabileceğini belirten Merkel Suudi Arabistan ve İran'a da bu konuda sorumluluk düştüğünü vurguladı.