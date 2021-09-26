"Rusya Hava Kuvvetleri, Afrin'de bulunan cihatçı grupları vurdu"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği ikili görüşmeye günler kala, Rusya Hava Kuvvetleri'nin TSK kontrolündeki Afrin’de, bölgedeki cihatçı grupları en az dört hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi. Gazeteci Levent Kemal, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda "Rus savaş uçakları Afrin bölgesinin güneyindeki yerleşim alanlarını ve kırsalı bombalamaya devam ediyor" yazdı.

Gazeteci Levent Kemal, dün (25 Eylül Cumartesi), TSK kontrolündeki Afrin bölgesinin güneyindeki Basufan ve Barad bölgelerine Rus savaş uçakları tarafından dört hava saldırısı gerçekleştiğini, iki bölgelerde de TSK üsleri bulunduğunu paylaştı.

Kemal, bölgede Rus savaş uçaklarının yanı sıra Rus gözlem uçaklarının da uçuş yaptığını belirtti.

Kemal, bugün (26 Eylül Pazar) sabah saatlerinde Afrin bölgesinin güneyindeki yerleşim alanları ve kırsalın bombalanmaya devam ettiğini aktardı.

Halk TV'de yer alan habere göre ise, İdlib'de vilayetin fiili yöneticisi El Kaide kökenli Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) örgütünü hedef alan hava saldırıları M4 ve M5 otoyolları çevresinde yoğunlaştı. 25 Eylül günü 12 hava saldırısı düzenlendi. İdlib'e yönelik kara operasyonunun her an başlayabileceği konuşuluyor.

Afrin ve İdlib'teki gerilimin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Eylül'de yapacağı ikili görüşme öncesi artmasına dikkat çekiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki son durumla ilgili yaptığı açıklamada "İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor." demişti.