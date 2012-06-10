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Dünya

Rusya: Halk isterse Esed gider

BM'de Şam yönetimine karşı kararlarda veto hakkını kullanan Rusya'dan farkı bir açıklama geldi

10 Haziran 2012 11:58

Şam yönetimine destek vermekle suçlanan Rusya'dan bu kez farklı bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada "Halk isterse Esed'in gitmesine itiraz etmeyiz" dedi.

BM'de Şam yönetimine karşı kararlarda veto hakkını kullanan Rusya'dan farkı bir açıklama geldi.

Rusya Dışişileri Bakanı Sergey Lavrov 'Suriye halkının istemesi durumunda Beşar Esed'in gitmesine itirazları olmayacağını' söyledi.

Açıklamasında, ABD Başkanı Obama'nın öne sürdüğü söyleyen 'Yemen modeli'ni örnek gösteren Lavrov, modelin Beşar Esed için de uygulanabileceği mesajını verdi.

Lavrov, "Yemen'de taraflar masaya oturdu ve her şeye kendileri karar verdi. Devlet başkanının istifa etmesi önkoşul olarak sunulmadı. Eğer Suriyeliler de kendi aralarında Esed'in gitmesi konusunda anlaşırlarsa hiç kuşkusuz bir çok başka ülke gibi biz de böyle bir kararı desteklemekten mutluluk duyarız" diye konuştu.


'Dış müdahaleye karşıyız'


Lavrov, dış müdahaleye karşı olduklarını da bir kez daha hatırlattı.

Dış müdahaleyi 'tehlikeli bir oyun' olarak niteleyen Lavrov, şunları söyledi:

"Bu konuda tutumuz değişmedi. Güvenlik Konseyi’nden güç kullanılmasına yönelik bir karar çıkmasına destek vermeyeceğiz. Bu tüm Ortadoğu'yu felakete götürür.”


Muhalifler memnun


Rusya’dan gelen bu son açıklama Suriyeli muhalifler tarafından memnuniyetle karşılandı.

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