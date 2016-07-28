Rusya: Halep'ten kaçış için koridorlar açılacak

Suriye'de hükümetin baş müttefiki Rusya, çatışmaların yoğunlaştığı Halep'ten kaçmak isteyen siviller ile silahsız isyancılar için koridorlar açılacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, güvenli bölgelere geçişi sağlamak için bu türden üç koridor açacaklarını, bir dördüncüsünün de silahlı isyancılara tashih edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Beşar Esad da silah bırakıp teslim olmak isteyen isyancılar için üç aylık af ilan etti.

Halep'i kuşatan hükümet güçleri, isyancıların elindeki bölgelere tüm ikmal yollarını kesmiş durumda.

Rusya da hava akınlarıyla kuşatmaya destek veriyor.

Esad hükümetine karşı ayaklanan gruplar, kentin doğusunu dört yıldır ellerinde bulunduruyor.

Gıda stokları tükenecek

BM halen kentte bulunan 300 bin kişinin durumunu "kritik" diye niteliyor.

BM İnsani Yardımlar Temsilcisi Stephen O'Brien gıda stoklarının Ağustos ayı ortalarında tükeneceğini, pekçok hastane ve sağlık merkezine saldırıların da sürdüğünü belirtti.

Rus Bakan Sergey Şoygu, siviller ile silahsız isyancılar için açılacak üç koridorda sağlık merkezlerinin ve gıda dağıtım noktalarının olacağını açıkladı.

Suriye'de Mart 2011'de çatışmalar başladığından beri 280 bin kişi yaşamını yitirdi.