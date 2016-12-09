Rusya: Halep'teki saldırılar durduruluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın güvenlik ve istikrarının konuşulduğu Hamburg'da düzenlenen 23. AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaklaşık 8 bin sivilin kentten çıkışını sağlamak için büyük bir tahliye operasyonunun başlatılacağını söyledi.

ABD'li mevkidaşı John Kerry ile görüştükten sonra açıklama yapan Lavrov, Rus ve ABD'li temsilcilerin cumartesi günü Cenevre'de biraraya gelerek Halep'teki son durumun, özellikle isyancı güçlerin ve sivillerin bölgeden tahliyesinin ele alınacağını da belirtti.

BM'nin çağrısı

Lavrov'un açıklamasından önce de Birleşmiş Milletler, Halep'te acil ateşkes çağrısı yaptı. BM'nin Suriye'ye Yardım Misyonu Sorumlusu Jan Egeland Cenevre'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 hasta ve yaralı çocuğun Halep'in doğusundan acilen çıkarılması gerektiğini belirtti.

Egeland, çatışmalardan kaçmaya çalışan sivillerin çapraz ateşte kaldığını belirterek ateşkes sağlanması durumunda BM yardım çalışanlarının da 150 bin sivile gıda desteği sağlayabileceğini dile getirdi.

Suriye gazetesi "El Vatan"a konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ateşkes çağrılarını geri çevirmişti.

"Halep'te 500 sivil öldü"

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in hükümet ve isyancılar tarafından kontrol edilen bölgelerinde kasım ayı ortasından bu yana 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Örgüt, 45'i çocuk olmak üzere 384 sivilin isyancıların elindeki bölgede Suriye ordusu ve müttefiklerinin düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanında yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Örgüt ayrıca Suriye rejiminin kontrol ettiği bölgede de 35'i çocuk olmak üzere 105 sivilin isyancıların bombardımanında öldüğünü açıkladı.

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dpa/AFP/SSB/HS