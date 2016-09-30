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BBC Türkçe

Rusya: Halep'teki hava saldırılarını sürdüreceğiz

Rusya, ABD'den gelen Halep'teki hava saldırılarını durdurma çağrısına karşı "Operasyonları sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

30 Eylül 2016 00:50

Rusya, ABD'den gelen Halep'teki hava saldırılarını durdurma çağrısına karşı "Operasyonları sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Kremlin sözcülerinden Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus hava güçlerinin Suriye ordusunu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Peskova ayrıca ABD'ye, Suriye'deki ılımlı muhalif savaşçıları 'teröristlerden' ayırmaya yönelik sözünü tutma çağrısında bulundu.

ABD Çarşamba günü, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarını sürdürmesinin Kremlin ve Washington arasındaki görüşmeleri askıya alınmasının sınırına getirdiğini açıklamıştı.

İki ülke aylardır Suriye'de ateşkes sağlanması için görüşmeler yürütüyor.

Geçen hafta hayata geçirilen son ateşkes birkaç gün içinde çökmüş ve Halep'teki hava saldırıları yeniden başlamıştı.

Kentin kuşatma altındaki doğusunda 300 bine yakın insanın mahsur kaldığı ifade ediliyor.

İki ülke arasındaki Suriye geriliminin artmasına rağmen Peskov, Rusya'nın Suriye krizinin çözümü için ABD ile görüşmelere devam etmek istediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Antony Blinken Perşembe günü, tüm ulusal güvenlik kurumlarının Suriye'deki iç savaşı bitirmeye çalışmak için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Rusya samimi bir şekilde ateşkes ve insani yardımlar için bizimle işbirliği yapmak isterse biz buna hazırız" açıklamasını yaptı.

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