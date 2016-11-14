Rusya: Halep'te kimyasal silah kullanıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, cihatçıların Suriye'nin Halep şehrinde kimyasal silah kullandığını iddia etti. Açıklamaya göre saldırıda Suriye ordusuna mensup 30 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin Halep kentinden alınan numunelerin, cihatçıların saldırılarda klor gazı kullandığını kanıtladığını söyledi.

Konaşenkov, "Rusya Radyasyonel, Kimyasal ve Biyolojik Güvenlik Merkezi uzmanları tarafından saldırı alanından alınan numuneler, Halep'teki cihatçıların zehirli gaz olarak klor kullandığını kanıtladı" dedi.