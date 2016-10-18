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BBC Türkçe

Rusya Halep'te hava saldırılarını durdurdu

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye ordusu ile birlikte Halep kentinde düzenledikleri hava saldırılarını durdurduklarını açıkladı. Şoygu, sivillerin ve muhaliflerin kentin doğusunda oluşturulan iki koridor üzerinden bölgeden ayrılmalarına izin vermek iste

18 Ekim 2016 14:25

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye ordusu ile birlikte Halep kentinde düzenledikleri hava saldırılarını durdurduklarını açıkladı.

Sergey Şoygu, sivillerin ve muhaliflerin kentin doğusunda oluşturulan altı koridor üzerinden bölgeden ayrılmalarına izin vermek istediklerini söyledi.

Şoygu, isyancılar üzerinde etkisi olan ülkelerden de, onları Halep'ten ayrılmaları yolunda ikna etmelerini istedi.

Rusya Savunma Bakanı, Suriye ordusunun da, silahlı isyancıların kentten çıkışına izin vereceği ve bölgeden çekileceği sözü verdi.

Şoygu, Suriye'deki 'muhalif grupları teröristlerden ayırmak için' Çarşamba günü Cenevre'de askeri uzmanların buluşacağını da belirtti.

Suriyeli muhaliflerin yanı sıra yaralıların ve hastaların kentten çıkarak İdlib bölgesine gitmelerine izin verilecek.

Kremlin daha önce Halep kentine yönelik bombardımana Perşembe günü sekiz saat ara verileeğini açıklamıştı.

Halep'teki bombardımana sekiz saat 'insani ara'

Operasyonlara ara verileceği açıklaması bombardıman sonucu Halep'te çocuklu bir ailenin 14 ferdinin öldüğü haberlerinin ardından gelmişti.

Beyaz Baretliler: Halep'te hava saldırısında bir aileden 14 kişi öldü

ABD ve İngiltere Londra'da yapılan Suriye toplantısı ertesinde Suriye ve Rusya'ya Halep saldırılarını durdurmazlarsa ekonomik yaptırımlar getirileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD ve İngiltere: Halep'e saldırılar sürerse Rusya'ya ekonomik yaptırımlar genişleyecek

AB Dışişleri Bakanları da Pazartesi günü Halep'teki hava saldırıları nedeniyle Rusya'yı kınamış, hava saldırılarının 'savaş suçu olabileceğini' belirtmişti.

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