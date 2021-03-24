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Dünya

Rusya, Halep'teki havan saldırılarının sorumlularının bulunması için Türkiye'den destek istedi

24 Mart 2021 20:30

Rus ordusu, Suriye'nin Halep kentindeki yerleşim birimlerine yapılan havan saldırılarının sorumlularının bulunması ve cezalandırması için Türkiye'den destek istedi.

Rus ajansı Interfax'ın bildirdiğine göre; Rusya, Halep'teki havan saldırılarının sorumlularının bulunması ve cezalandırması için Türkiye'den destek talep etti.

Türkiye, isyancı kaynakların ve görgü tanıklarının Rusya'yı kentleri bombalamakla suçlamasının ardından Suriye'nin kuzeybatısında yeniden alevlenen çatışmalar konusundaki kaygılarını ve itirazlarını dün Rus diplomatlarla paylaşmıştı.

RusyaSuriyeHalepTürkiye
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