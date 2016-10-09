T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, Halep tasarısını BMGK'da veto etti

Tasarı, Halep'te çatışmaların durmasını ve askeri uçakların kent üzerinde uçmasına son verilmesini içeriyordu

09 Ekim 2016 01:25

Suriye'nin Halep kentinde çatışmaların durmasını ve askeri uçakların kent üzerinde uçuşuna son verilmesini içeren BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını Rusya veto etti.

Suriye'de 5,5 yıldır devam eden çatışmalara çözüm bulamaması nedeniyle eleştirilen BMGK, Rusya'nın vetosu nedeniyle bugün bir kez daha bloke edildi.

Fransa ve İspanya tarafından hazırlanan ve 40'tan fazla ülkenin destek verdiği tasarı, BMGK'de oylandı.

Halep'te çatışmaların durmasını ve askeri uçakların kent üzerinde uçmasını sonlandırmasını ihtiva eden tasarıyı daimi üye Rusya veto etti. 15 üyeden 11'i olumlu oy kullanırken Venezuela ret oyu verdi.

Çin ve Angola ise çekimser kaldı. 

Bu veto ile Rusya, Esed rejiminin illegal eylemlerine son vermesini sağlamak için hazırlanan BMGK tasarılarını 5. kez veto etmiş oldu.

Rusya ve Çin 2011'den bu yana Suriye konusundaki 4 tasarıyı veto etmişti. 2014'teki son tasarıda Suriye'deki savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi isteniyordu.

Çin bu konuda ilk kez veto yetkisini kullanmayarak çekimser kalmayı tercih etti.

Rusya tarafından hazırlanan karşı karar tasarısı da bugün Konsey'de oylanacak.

ETİKETLER

rusyabmgkhalepsuriyeveto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24