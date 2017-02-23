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Rusya, haklarında yapılan yalan haberleri ifşa edecek

"Hedefimiz, ülkemiz hakkındaki sahte haberlerdeki eğilimleri göstermek"

23 Şubat 2017 19:15

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanlığının sitesinde Rusya hakkında yapılan yalan haberleri içeren yeni bir sayfanın oluşturulduğunu açıkladı.


Zaharova, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"15 Şubat tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde Rusya hakkındaki sahte haberlerin örneklerini içeren özel sayfa açmayı önermiştik. Bugün bu sayfayı açıyoruz. İlk sahte haberlerin örneklerini sayfamızda yayımladık. Bu sayfada çeşitli medyada propaganda amacıyla yayımlanan sahte haberler, linkler gibi belgeler yer alacak. Hedefimiz, ülkemiz hakkındaki sahte haberlerdeki eğilimleri göstermek ve bu haberlerin yayılmasını önlemek üzere elimizden geleni yapmaktır"

 

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