Rusya: Güvenli bölge anlaşması 6 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Astana'da varılan Suriye'de dört güvenli bölge oluşturulması yönündeki anlaşmanın 6 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Türkiye'nin ısrarıyla Astana'daki görüşmelere katılan muhalifler, dün yaptıkları açıklamayla anlaşmaya uymayacaklarını açıklamıştı. Muhalifler, kararlarına gerekçe olarak, anlaşmanın Suriye'nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturacağını ileri sürmüştü.

Gazetecilere konuşan Fomin "Güvenli bölgelere yönelik anlaşma 6 Mayıs 00:00'da yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uygulanmasının Suriye'de taraflar arasındaki çatışmaları ve ülkedeki savaşı durdurabileceğini vurgulayan Fomin "Bu nedenle bu anlaşma Suriye'deki krizin çözümü konusunda çok önemli" dedi.

Anlaşmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla hazırlandığını belirten Fomin, Rusya, İran, Türkiye, Suriye, İsrail ve diğer ülkelerin istihbarat birimleri arasındaki temasların Suriye'deki gerginliğin azaltılması konusuna katkı sağladığını söyledi.

Fomin "İstihbarat birimleri ve Dışişleri Bakanlıkları arasında temaslar gerçekleştirildi. Şam ve silahlı muhaliflerin liderleriyle krizin çözümü konusunda ikna etmek için birçok çalışma gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.