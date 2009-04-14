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Dünya

‘Rusya, Gürcistan'da misket bombası kullandı’

14 Nisan 2009 03:00

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rusya'nın geçen yıl ağustos ayında Gürcistan ile girdiği çatışmada misket bombaları kullanarak, 12 Gürcünün ölmesine neden olduğunu açıkladı.

Merkezi ABD'de bulunan örgütünün araştırmacısı ve 80 sayfalık "A Dying Practice" adlı raporun yazarı Bonnie Docherty, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın çatışma sırasında misket bombaları kullandığını söyledi.

Hazırlanan raporda da İnsan Hakları İzleme örgütü uzmanlarının, soruşturmacıların ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ekibin, Rusya'nın Gürcistan'da kullandığı misket bombalarının 12 kişinin ölümü, en az 38 kişinin yaralanmasına yol açtığına dair kanıt buldukları belirtildi.

Örgütün raporunda ayrıca, Gürcistan'ın da çatışma sırasında yasa dışı misket bombalarını kullandığı, Gürcistan'ın kullandığı bombaların Güney Osetya'da 4 sivilin ölümü, 8'inin de yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Rusya, söz konusu çatışmada misket bombası kullandığına dair iddiaları sürekli olarak reddederken, Gürcistan, bu silahın İsrail yapımı versiyonunu, yalnızca Rus askerlerine karşı kullanıldığını kabul etmişti.

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