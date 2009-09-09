Rusya 'Güney Akım'ı tanıttı

Gazprom, Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tanıtımı için bir kitapçık hazırlattı.



Kitapçıkta, projeyle ilgili bilgiler verilirken, projeye ortak ülkelerin rolleri de anlatıldı. Kitapçığın giriş yazısını kaleme alan Gazprom Başkanı Alexey Miller, Nabucco ya da Kuzey Akım Projeleri ile Güney Akım'ın birbirlerine alternatif projeler olmadığını belirterek, hiçbir zaman birbirleri ile rekabet etmeyeceklerini vurguladı. Kitapçıkta yer alan bilgilere göre, projenin fizibilite çalışmaları 2010 yılının başında tamamlanacak. Projenin 2015 yılında tamamlanması ve operasyona başlanması hedefleniyor.



Merkez Asya'nın gazı geçecek



Kitapçıkta, Güney Akım'ın Avrupa'nın hızla artan doğalgaz ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu belirtilerek, Avrupa'nın 2020 yılında yıllık doğalgaz ithalat ihtiyacının 70-100 milyar metreküp büyüyeceği ifade edildi. Güney Akım'ın Rusya'nın gaz şebekesini direkt olarak Avrupalı tüketicilere bağlayacağı ifade edilerek, Güney Akım, Nabucco ve Türkiye-Yunanistan-İtalya (TGI) boru hatlarının birbirini tamamlayıcı projeler olacağı kaydedildi. Ukrayna'dan transit geçişle ilgili olarak bu sene Türkiye, Yunanistan ve Güney-Doğu Avrupa'da yaşanan sıkıntıların acil olarak daha esnek bir boru hattı sistemine ihtiyacı işaret ettiği vurgulandı. Güney Akım üzerinden geçecek olan gazın Rusya'nın yurtiçi gaz kaynakları ile Merkez Asya'daki tedarikçilerden sağlanacağı kaydedildi.





