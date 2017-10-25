Rusya Gümrük Servisi'nden, Türk domateslerinin Rusya'ya sevkiyatını önleme çözümü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) – Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkan Yardımcısı Ruslan Davıdov, FTS’in Ermenistan ve Azerbaycan gümrük temsilcileri ile birlikte Türk domateslerin üçüncü ülkelerden Rusya\'ya sevkiyatlarını önlemek için çare bulduğunu söyledi.

Rus haber ajansı RİA Novosti\'ye konuşan Davıdov, “Ürünün üretildiği ülkenin belirlenmesi oldukça zor bir işlem, özellikle de konumu yakın ülkelerden gelen ürünlerde bu işlem daha da zorlaşıyor. Avrupa üretimi elmaların Güney Amerika üretimi elmalardan farkı göze çarparken Türkiye yapımı domatesler Azerbaycan\'da üretilen domatese çok benziyor. Bu sorun son bir yıldır güncel hale geldi” dedi.

Bu sorunun şu an çözülmüş olduğunu dile getiren Davıdov, şöyle konuştu: “Ermenistan ve Azerbaycan Gümrük Servisleri ile ürünlerin hareketlerini izleyecek devletler arası iş grupları oluşturduk. Temsilcilerimiz Rusya\'ya domates sevkeden şirketlere gidip üretim kapasiteleri ve tarım alanlarını belirliyorlar. Böylece belli bir şirkette ne kadar ürün üretilebildiğini anlayabiliriz. Sevkiyat belgelerine göre domatesin nerede üretildiğini ve bünün gerçek olup olmadığını görüyoruz.”