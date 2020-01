-Rusya, güç kullanımına karşı çıkacak MOSKOVA (A.A) - 18.01.2012 - Rusya Dışişler Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkelerin Suriye'ye karşı güç kullanımıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nden destek alma yönündeki her türlü girişimine karşı çıkacaklarını söyledi. Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye ile ilgili pazartesi günü sundukları karar tasarısında Suriye'ye yönelik dış askeri müdahaleyi hiç bir şeyin haklı gösteremeyeceğinin çok net bir şekilde vurgulandığını kaydetti. Suriye'ye askeri müdahale için BM'nin yaptırım uygulaması için yapılacak her türlü girişime karşı olacaklarını belirterek, ''Eğer birileri bedeli ne olursa güç kullanma niyeti taşıyorsa, bunu önlememiz çok zor olur. Ama bırakın bunu kendi inisiyatifleri ve kendi bilinçleriyle yapsınlar. BM Güvenlik Konseyi'nden hiç bir yetkilendirme alamayacaklar'' diye konuştu. Lavrov, bir soru üzerine AB'nin Suriye'ye silah ambargosuna karşın Suriye'ye mühimmat götürdüğü şüphelerine neden olan Rus gemisiyle ilgili bir açıklama veya mazeret sunma gibi bir ihtiyacın gerekli olduğunu düşünmediklerini söyledi. Rusya'nın tamamen uluslararası hukuka saygı çerçevesinde hareket ettiğini ve diğer ülkeler tarafından tek taraflı olarak Suriye'ye uygulanan yaptırımlara katılmayacağını söyleyen Lavrov, ''Biz herhangi bir uluslararası anlaşmayı veya BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmedik. Biz Suriye ile sadece uluslararası anlaşmalarla yasaklanmayan malların ticaretini yapıyoruz'' diye konuştu. Suriye'deki muhalif militanların saldırılarına ve bunlara yurtdışından silah sağlanmasına batının gözlerini kapattığını vurgulayan Lavrov, ''Aşırıcı muhaliflerin kamu binalarına, hastanelere ve okullara karşı eylemleri karşısında neden sessiz kalalım sorusu ortaya çıkıyor. Batı, muhaliflerle bağlantılarını kullanarak şiddetten uzak durması çağrısında bulunmalı'' dedi. Lavrov, Suriye'deki muhalefete silah verilmesinin ''kabul edilemez ve kesinlikle sonuç verici'' olmadığını belirterek, ''Bu sadece şiddeti daha da körükler'' ifadesini kullandı. Sergey Lavrov adını vermediği bazı NATO üyesi ülkelerin Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasıyla ilgili planlarını gayet iyi bildiklerini belirterek, ''Ancak batıdaki askeri uzmanlar böyle bir planın Libya'daki gibi çalışmayacağının farkında. Suriye yönetimi muhalefete karşı hava kuvvetlerini kullanmıyor'' dedi. Batının Suriye konusunda şimdilik farklı bir taktik izlediğini savunan Lavrov, ''Suriye'de bir insani dram yaşandığını gösterebilmek için Suriye sınırına durmadan insani yardım konvoyları gönderiliyor. Bu konvoylar Şam yönetimine yönelik provokasyon niteliği taşıyor'' ifadesini kullandı. -''İran'a yönelik askeri müdahale olmaması için çalışıyoruz''- Bir gazetecinin sorusu üzerine batının İran'a karşı bir askeri operasyonu ne zaman başlatacağını düşünmek bile istemediklerini belirten Lavrov, ''Çünkü Rusya olarak tüm çabalarımız böyle bir savaşın hiç bir zaman başlamaması yönünde. 'Savaşın başlaması ihtimali nedir' sorusunu bana değil, İran'ı vurabileceklerini her fırsatta dile getiren ülkelere sormanız gerek'' diye konuştu. İran'a yönelik olası bir askeri operasyonunun sonuçlarının dünya ve bölge için felaket anlamına geleceğini söyleyen Lavrov, ''İran'dan sayısız mülteci akımı başlar. İlk önce Azerbaycan'a gelecek bu mülteciler ardından Rusya'ya da ulaşacak. İran vurulursa mülteci problemi en hafif olumsuz sonuçlardan biri. İşin askeri yönüne ise hiç değinmek bile istemiyorum'' dedi. İran'ın müzakere masasına oturmaya ve görüşmelere hazır olduğu açıklamasının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Lavrov, Rusya'nın Tahran yönetiminin attığı bu adımı samimi bulduğunu ancak (ABD'yi ima ederek) bazı batılı ülkelerin görüşmelerin başlamaması için kasıtlı olarak sorun varmış gibi göstermekle ve işleri zorlaştırmakla suçladı.