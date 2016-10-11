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Ekonomi

Rusya gıda ambargosunu aşamalı kaldırdı

Domates, soğan, üzüm, elma, çilek, armut gibi ürünlerse hâlâ Türkiye'den alımı yasak ürünler listesinde bulunuyor

11 Ekim 2016 17:10

Rus hükümeti portakal, mandalina, kayısı, şeftali ve eriği Türkiye'den alınması yasak olan gıda ürünleri listesinden çıkardı.

Türkiye'den portakal, mandalina, kayısı, şeftali ve erik alınmasıyla ilgili yasağın kaldırılmasını öngören karar Rus hükümetinin sitesinde yayımlandı.

Türkiye'den alımı yasaklanan bazı ürünlerin yeniden Rus pazarına döneceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamıştı.

Rusya, 24 Kasım'da Türk F16'larının Suriye üzerinde uçuş yapan Su-24 tipi bir Rus uçağını düşürmesinin ardından Türkiye'den bazı gıdaların alımını durdurmuştu.

Türkiye'den alımı hâlâ yasak olan ürünlerse üzüm, elma, armut, çilek, domates, soğan, karnabahar, brokoli, salatalık, tavuk, hindi, tuz ve karanfil.

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