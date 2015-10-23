T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya geri adım atmıyor

Rusya, Viyana'daki buluşmada Suriye lideri Beşar Esad'a desteğinde ısrarını bir kez daha vurguladı. Türkiye'nin de katıldığı görüşmeden ortak bir karar çıkmadı.

23 Ekim 2015 22:50


Avusturya'nın başkenti Viyana'da cuma günü Suriye krizini görüşmek üzere dörtlü bir zirve gerçekleştirildi. Zirveye ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları katıldı.

Buluşmada uluslararası eleştirilere rağmen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Moskova'nın desteğini yineleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kaderine Suriye halkının karar verebileceğini söyledi. Lavrov, "Ancak bu kararın katliam meydanında ya da herhangi bir isyan üzerinden değil, siyasi diyalogla verileceğini" söyledi.

Lavrov, Esad'ın istifasıyla ilgili görüşmeler yapıldığına ilişkin haberleri ise "söylenti" olarak nitelendirdi. Lavrov, "Eğer bir rejim değişikliği ya da belirli bir kişiye odaklanırsak, bunun daha derin bir krizle sonuçlanacağını biliyoruz" diye konuştu. Lavrov, "Hepimiz krizin çözümünde Suriye'nin toprak bütünlüğünün tesis edilmesini istiyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Görüşmeler devam edecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr ve Lavrov'un katıldığı görüşmeden ortak bir karar ise çıkmadı. Türkiye gibi Esad'ın olduğu bir çözümü istemeyen Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı el Cübeyr'in Esad'ın Suriye'deki geçiş hükümetinde yeri olmadığını söylediği belirtildi.

Rusya'nın Esad politikasına karşı çıkan ABD de Suriye'de bir rejim değişikliğini ve Esad'ın gitmesini istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, görüşme sonrası yaptığı açıklamada gelecek hafta görüşmelere devam etmeyi umduklarını söyledi. Buluşma tarihi olarak 30 Ekim'e işaret eden Kerry, "tüm tarafların katılımı" ile "daha geniş bir buluşma" amaçladıklarını ifade etti.

Viyana'daki Suriye buluşması öncesi Berlin'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Esad'ın Suriye'de siyasi sürecin önündeki ana engel olduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya ViyanaSuriyeBeşar EsadViyanaABD Rusya TürkiyeSuudi ArabistanSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad MoskovaRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov SuriyeEsadABDDışişleri Bakanı John Kerry Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24