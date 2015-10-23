Rusya geri adım atmıyor



Avusturya'nın başkenti Viyana'da cuma günü Suriye krizini görüşmek üzere dörtlü bir zirve gerçekleştirildi. Zirveye ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları katıldı.

Buluşmada uluslararası eleştirilere rağmen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Moskova'nın desteğini yineleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kaderine Suriye halkının karar verebileceğini söyledi. Lavrov, "Ancak bu kararın katliam meydanında ya da herhangi bir isyan üzerinden değil, siyasi diyalogla verileceğini" söyledi.

Lavrov, Esad'ın istifasıyla ilgili görüşmeler yapıldığına ilişkin haberleri ise "söylenti" olarak nitelendirdi. Lavrov, "Eğer bir rejim değişikliği ya da belirli bir kişiye odaklanırsak, bunun daha derin bir krizle sonuçlanacağını biliyoruz" diye konuştu. Lavrov, "Hepimiz krizin çözümünde Suriye'nin toprak bütünlüğünün tesis edilmesini istiyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Görüşmeler devam edecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr ve Lavrov'un katıldığı görüşmeden ortak bir karar ise çıkmadı. Türkiye gibi Esad'ın olduğu bir çözümü istemeyen Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı el Cübeyr'in Esad'ın Suriye'deki geçiş hükümetinde yeri olmadığını söylediği belirtildi.

Rusya'nın Esad politikasına karşı çıkan ABD de Suriye'de bir rejim değişikliğini ve Esad'ın gitmesini istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, görüşme sonrası yaptığı açıklamada gelecek hafta görüşmelere devam etmeyi umduklarını söyledi. Buluşma tarihi olarak 30 Ekim'e işaret eden Kerry, "tüm tarafların katılımı" ile "daha geniş bir buluşma" amaçladıklarını ifade etti.

Viyana'daki Suriye buluşması öncesi Berlin'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Esad'ın Suriye'de siyasi sürecin önündeki ana engel olduğunu söylemişti.