Rusya: Gerekirse ilk biz nükleer silaha başvururuz

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NATO'dan Rusya'ya yanıt

Turkrus.com adlı internet sitesinin haberine göre Rusya, uzun süredir üzerinde çalışılan ve 2020 yılına kadar geçerli olacak yeni askeri doktrinini ilan etti. Başkan Medvedev tarafından imzalanarak yürürlüğe giren önemli belge bugüne kadar "dışarıdan gelecek tehiditlere karşı savunma pozisyonuna" ağırlık veren Rusya'nın "gerektiğinde nükleer silaha ilk başvuran ülke olma hakkını, kararlılığını" öne çıkarıyor. Rus medyasına yansıyan haberlere göre, "temel tehdit NATO ve ABD'nin füze kalkanı projesi".Kremlin Basın Sözcüsü Natalya Timokova dün (5 Şubat 2010) yaptığı açıklama, Medvedev'in "önleyici nükleer saldırı anlayışını" yürülüğe sokan yeni askeri doktrinini onayladığını duyurdu. Yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında açıklanan askeri doktrin 2020'ye kadar geçerli olacak.RBC'nin haberine göre, yeni doktrinde, "Tüm diğer çatışmalar gibi, nükleer çatışmaları da önlemek Rusya Federasyonu'nun önemli görevleri arasındadır" deniyor. Doktrinde, dünyada silahlanma yarışına izin verilmemesi öngörülüyor. Tehditler karşısında sadece Rusya için değil, "onun müttefikleri için" de güvenliği sağlanmasının önemine işaret ediliyor. Burada, Kollektif Savunma Anlaşması Örgütü üyesi eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik tehditlerin de tüm üye ülkelere yönelik olarak algılanacağının altı çiziliyor. RBC'nın haberinde şu cümle yer alıyor: "Rusya Federasyonu, Kollektif Güvenlik Örgütü Anlaşması üyesi ülkelere yapılan silahlı bir saldırıyı tüm üye ülkelere yapılmış sayar ve bu durumda KGÖA'nın gerektirdiği gerekli önlemleri alır."2002'de kurulan KGAÖ'ye Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan üye.NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın doğuya genişlemesini en büyük tehditler arasında sıralayan Rusya'nın yeni askeri doktrininin “gerçek dünyayı yansıtmadığını” söyledi.Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rasmussen, NATO'nun Rusya'nın düşmanı olmadığını ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev tarafından yürürlüğe sokulan yeni doktrinin Batı ittifakı ile Moskova arasında ilişkilerin düzeltilmesi çabalarına yardımcı olmadığını kaydetti.