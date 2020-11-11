Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ermenistan ile Azerbaycan askeri faaliyetlere son verdi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini ve iki ülke askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu açıkladı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Rusya Ermenistan ile Azerbaycan arasında askeri faaliyetlerin son bulduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar pozisyonlarını korudu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'ın yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.