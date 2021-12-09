Rusya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i tehlikeli adımlara yöneltiyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna ve ülkenin güneydoğusundaki gerilim hızla tırmanırken Gerasimov, yabancı ülkelerin Moskova'daki askeri ataşelerine bu bölgedeki durumu da kapsayan bir açıklama yaptı.
Gerasimov, "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını, ayrıca Türk yapımı silahlı insansız hava araçları kullandıklarını açıkladı. Sonuç olarak, ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna'ya saldıracağımız yönündeki haberler yalan'
Gerasimov, Ukrayna'nın Donbass'taki duruma güç yoluyla çözüm bulmaya dönük her türlü provokasyonun bastırılacağını kaydederek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair haberlerin yalan olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın, kendi topraklarında yürüttüğü askeri faaliyetler için bildirimde bulunması gerekmediğine işaret eden Gerasimov, "NATO ülkeleri, Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem veriyor. Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan" diye konuştu.