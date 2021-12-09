Rusya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i tehlikeli adımlara yöneltiyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'yla yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada "Donbass'taki duruma güç yoluyla çözüm bulmaya dönük tüm provokasyonlarının bastırılacağını" söyledi. Gerasimov "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna ve ülkenin güneydoğusundaki gerilim hızla tırmanırken Gerasimov, yabancı ülkelerin Moskova'daki askeri ataşelerine bu bölgedeki durumu da kapsayan bir açıklama yaptı.

Gerasimov, "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını, ayrıca Türk yapımı silahlı insansız hava araçları kullandıklarını açıkladı. Sonuç olarak, ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna'ya saldıracağımız yönündeki haberler yalan'

Gerasimov, Ukrayna'nın Donbass'taki duruma güç yoluyla çözüm bulmaya dönük her türlü provokasyonun bastırılacağını kaydederek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair haberlerin yalan olduğunun altını çizdi.