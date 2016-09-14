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Dünya

Rusya Genelkurmay Başkanı: Karadeniz'de artık her şey değişti

"O zamanlar Türkiye'nin neredeyse Karadeniz'in efendisi olduğu söyleniyordu..."

14 Eylül 2016 18:15

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Karadeniz'deki Rus filosu ve Türk Deniz Kuvvetleri arasındaki güç oranının son birkaç yıl içerisinde ciddi biçimde değiştiğini belirtti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya'nın güney askeri bölgesinde düzenlenen Kafkasya 2016 tatbikatlarının sonuçlarının değerlendirildiği bir toplantıda konuşan Gerasimov, "Bundan birkaç yıl önce Rus (Karadeniz) filosunun askeri kapasitesi Türk Deniz Kuvvetleri'ninkiyle kontrast halindeydi. O zamanlar Türkiye'nin neredeyse Karadeniz'in efendisi olduğu söyleniyordu" dedi ve ekledi: "Artık her şey değişti."

 Rus filosuna Kalibr tipi cruz füzeleri taşıyabilen denizaltılar gibi yeni olanaklar eklenerek kapasitesinin artırıldığını söyleyen Gerasimov'a göre, Rusya'nın Karadeniz Filosu bugün ‘iyi bir izlenim bırakıyor.'

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