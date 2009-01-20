Rusya gazı Avrupa yollarında

Ukrayna Başbakanı Yulia Tymoshenko ile Rus doğalgaz ihraç tekeli Gazprom yetkilileri arasında da dün gece geç saatlere kadar süren toplantılar yapıldı.Yetkililer, boru hattı sisteminin işler hale gelmesi ve gazın Avrupa’ya ulaşması için gaz akışının başlamasının üzerinden 36 saat ya da biraz daha fazla bir süre geçmesi gerekeceğini söylediler.Gazprom sözcüsü Sergei Kupriyanov Reuters’e yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Gazprom ve Ukrayna doğalgaz kurumu Naftogaz sistemi sevk ve transit için normal operasyonuna alacaklar” dedi.Anlaşmazlık yüzünden Rus doğalgazından mahrum kalan ve iki haftadır iki ülkeyi uzlaştırmak için çaba gösteren Avrupa Birliği ise, gazın AB ülkelerine ulaştığı doğrulanmadıkça krizi bitti saymayacaklarını söyledi.AB dönem başkanı olan Çek Cumhuriyeti’nin Sanayi Bakanı Martin Riman, “AB için belirleyici an, gazın yeniden sınırlarımıza geldiğinin tespit edilmesi olacaktır” dedi.Anlaşmaya göre Ukrayna 2009 yılında Rus doğalgazı için ortalama 240-250 dolar civarında bir ücret ödeyecek.