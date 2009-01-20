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Ekonomi

Rusya gazı Avrupa yollarında

Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşacak doğalgaz sevkiyatına başladı.

20 Ocak 2009 02:00

Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık iki hafta önce baş gösteren anlaşmazlık nedeniyle kesilmiş olan gaz akışı, iki ülke arasında dün 10 yıllık bir doğalgaz sözleşmesinin imzalanmasının ardından bugün gerçekleşti.

Ukrayna Başbakanı Yulia Tymoshenko ile Rus doğalgaz ihraç tekeli Gazprom yetkilileri arasında da dün gece geç saatlere kadar süren toplantılar yapıldı. 

Doğalgaz krizinde mutlu son

Yetkililer, boru hattı sisteminin işler hale gelmesi ve gazın Avrupa’ya ulaşması için gaz akışının başlamasının üzerinden 36 saat ya da biraz daha fazla bir süre geçmesi gerekeceğini söylediler.

Gazprom sözcüsü Sergei Kupriyanov Reuters’e yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Gazprom ve Ukrayna doğalgaz kurumu Naftogaz sistemi sevk ve transit için normal operasyonuna alacaklar” dedi.

Anlaşmazlık yüzünden Rus doğalgazından mahrum kalan ve iki haftadır iki ülkeyi uzlaştırmak için çaba gösteren Avrupa Birliği ise, gazın AB ülkelerine ulaştığı doğrulanmadıkça krizi bitti saymayacaklarını söyledi.

AB dönem başkanı olan Çek Cumhuriyeti’nin Sanayi Bakanı Martin Riman, “AB için belirleyici an, gazın yeniden sınırlarımıza geldiğinin tespit edilmesi olacaktır” dedi.

Anlaşmaya göre Ukrayna 2009 yılında Rus doğalgazı için ortalama 240-250 dolar civarında bir ücret ödeyecek.

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