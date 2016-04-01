Voleybol maçında vize krizi, Galatasaray Başkanı Rusya'ya gidemiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Kadınlar Voleybol Kupası (CEV) finalinde Galatasaray Daikin'in Dinamo Krasnodar ile oynayacağı rövanş maçına gidemedi. Rus Konsolosluğu, ülkelerine gelecek sarı-kırmızılı kafileyi 30 kişi ile sınırlandırdı, listeyi günler önce aldı. İşlemin teleks yolu ile yapılmasını isteyen Ruslar, Dursun Özbek ile bazı yöneticileri geri çevirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, voleybol CEV Kupası finalinde Dinamo Krasnodar ile Galatasaray Daikin arasında yarın oynanacak rövanş mücadelesi öncesi Rus yetkililer sarı-kırmızılılara her türlü zorluğu çıkardı.

İstanbul’daki Rus Konsolosluğu ilk olarak final için ülkelerine gelecek Galatasaray kafilesini 30 kişi ile sınırlandırdı. Bu da yetmezmiş gibi bu liste günler öncesinden istendi. Üstelik Ruslar listenin kendilerine teleks yoluyla iletilmesini de isteyerek, Galatasaraylı yetkilileri bir hayli zorladı.

"Liste üzerine oynama yapılamaz"



İş bununla da kalmadı. İstanbul’da Galatasaray’ın 3-2 kazandığı maçın ardından rövanşı izlemek için Başkan Dursun Özbek ve bazı yöneticiler kafileyle beraber Rusya’ya gitme kararı aldı. Ancak Ruslar’dan “Liste üzerinde oynama yapılamaz. Bu yüzden daha önce belirtilen kişiler dışında kimseye vize vermeyiz” karşılığı geldi.

Ruslar’ın bu katı tutumu üzerine Özbek ve diğer yöneticiler bireysel olarak vize başvurusunda bulunmadı. Sarı-kırmızılılar dün gece Rusya’ya giderken kafilede yönetici olarak sadece Şube Sorumlusu Ali Yüce yer aldı.

Teleks nedir?



Teleks, faks cihazının bulunmasıyla birlikte, kullanımı giderek azalan, sadece yazı aktarabilen, 1970’li yılların popüler iletişim aygıtıdır. Daktiloya benzer bir klavyeye sahiptir. Aynı telefon numarası gibi bir numarası olur. Karşı tarafın teleks numarası aranır, gönderilmek istenen veri, klavyeden girildiğinde, dakikada 45,5 bit hızıyla, karşı tarafın teleks aygıtında bulunan bir şaryodan kağıda dökülür. Teleks ilk olarak 1930’da Almanya’da, 1970’te Küba ve Pakistan arasında kullanıldı.

Galatasaray: Planlı bir saldırı



Yönetim özellikle Rus basınında ilk maçta fair-play kuralları dışında davranışlar olduğu yönündeki iddialara sert çıktı. Yapılan yazılı açıklamada, “Rus oyuncu Tatiana Kosheleva tarafından sosyal medya kanalıyla başlatılan karalama kampanyası, Rus basınında abartılarak sürdürülüyor. Kupayı kaybetme korkusunu Galatasaray’ın hırsı ile fazlasıyla hisseden Rus spor medyası, başta siyaset gibi saha dışı unsurları oyunun içine çekerek yalanlar üzerine kurulu planlı bir saldırı stratejisi ile hareket ediyor. Maçı sahada değil de saha dışında kazanmak için fair play ruhundan uzak bir mücadele yürütülüyor” denildi.

Rusya: Resmi tepki koyabiliriz



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov konunun takipçisi olduklarını açıkladı. Devletin zirvesine kadar uzandığı görülen gelişmelerle ilgili olarak Peskov, “İnanması zor olsa da eğer bu anlatılanlar gerçekten olduysa, o zaman bizim de resmi bir tepki koyma ihtimalimiz doğuyor” diye konuştu.



İstanbul’da oynanan ilk maçta yaşananlarla ilgili Ruslar şikayetçi oldu. Rus voleybolcu Tatiana Kosheleva’nın yaptığı açıklamaların ardından harekete geçen Rusya Voleybol Federasyonu (RVF), CEV’in kapısını çaldı. Kosheleva, Galatasaray taraftarının kendilerine küfürlü tezahüratta bulunup, yabancı madde attığını belirtmiş, antrenör Ataman Güneyligil’in orta parmak hareketi yaptığını öne sürmüştü.

RVF Başkanı Stanislav Shevchenko “Yaşananları CEV’e rapor ettik. Olan biten her şeyinvideo kayıtları elimizde mevcut. Bizim takımlarımız Türk takımlarıyla sık sık maçlar oynuyor ve deplasmanlardaki maçlarda ev sahibi ekip güvenlik dahil tüm sorumluluklarını yerine getiriyordu. Ancak Krasnodar maçında taraftarlar oyunun tüm güzelliğini bozdu” dedi.