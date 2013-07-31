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Ekonomi

Rusya G20 zirvesine ne kadar harcayacak?

G20 zirvesi koordinatörü Kseniya Yudayeva, zirvenin Rusya'ya maliyetinin 2 milyar ruble civarında olacağını söyledi

31 Temmuz 2013 16:28

Rusya'nın, önümüzdeki eylül ayında ev sahipliğinde düzenlenecek G20 zirvesinin organizasyonu için yapacağı harcamalar belli oldu. St.Petersburg'da yapılacak zirvenin maliyetinin 2 milyar ruble (yaklaşık 62,5 milyon dolar) olduğu açıklandı.
 
Turkrus.com sitesinde yer alan Vedomosti gazetesinin haberine göre, G20 zirvesi koordinatörü Kseniya Yudayeva, zirvenin Rusya'ya maliyetinin 2 milyar ruble civarında olacağını söyledi.
 
Yudayeva, zirvenin yapılacağı St.Petersburg'da ayrıca, Pulkovo Havaalanı'dan KAD çevre yoluna kadar kadar inşa edilecek yolun 1,7 milyar rubleye mal olacağı bilgisini verdi.
 
St. Petersburg'da 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek G20 zirvesine 26 ülkenin lideri ile sekiz uluslararası kuruluşun yöneticileri katılacak.
 
Başbakan Erdoğan'ın da zirvede yer alması bekleniyor.
 
Zirvenin ana gündem maddesini dünya genelinde yatırımların teşvik edilmesi ve ekonomik büyümenin sağlanması konuları oluşturacak.

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