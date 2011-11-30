Rusya, füzeyi radarlarını Türkiye'ye çevirdi

T24 - Türkiye’ye de konuşlandırılacak NATO füze kalkanı projesini tehdit olarak gören Rusya ilk karşı hamlesini yaptı. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev yeni bir ön uyarı radar sisteminin kurulmasını resmen emretti.







Rusya, füze kalkanı projesine karşı tepkisini sertleştirdi. Devlet Başkanı Medvedev, Kaliningrad’da yeni radar sistemi açtı. İkisi tanesi daha yolda...



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Medvedev, ülkenin en batıdaki toprağı olan Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad’daki radar sisteminin açılışını yaptıktan sonra Saint Petersburg civarındaki Lektuzi’de ve Sibirya’nın doğusundaki Usolye’de modern teknolojiye sahip radar istasyonları inşa edileceğini açıkladı.



Medvedev projenin ‘Batılı ortaklarının füze savunma sistemlerinin Rusya’nın stratejik nükleer güçlerine yönelttiği tehdide cevap vermek için Rusya’nın hazırlığının bir işareti olarak algılayacaklarını umut ettiğini’ söyledi. Medvedev, aba altından sopa gösterirken işbirliği ihtimalini de dışlamayarak Rusya-NATO arasında ‘anlaşmaya varılması durumunda gelecekte kalkan projelerinin birleşebileceğini’ söyledi.



NATO: İran’a yönelik



Geçen sene NATO’nun kalkanın ‘İran tehdidine karşı’ olduğu iddiasındaki Amerikan pozisyonundan yola çıkan Rusya, kalkan projesinin ikili ortaklık mekanizmasıyla yönetilmesini istemişti. Fakat NATO yanaşmamıştı. Medvedev sistemin Rusya’ya yönelik olmayacağına ilişkin yazılı onay isterken dalga geçmeyi ihmal etmedi: “Bize diyorlar ki bu sistem size karşı değil. Değerli arkadaşlarım, o zaman bugün başlatılan radarlar da size karşı değil, demek isterim.”





Öte yandan, ABD’nin NATO şemsiyesi altında geliştirilen füze kalkanı projesini ulusal güvenliğine tehdit olarak gören tek ülke Rusya değil. İran da Türkiye’ye yerleştirilecek sistemi tehdit olarak algılayıp olası bir saldırıda ‘ilk hedeflerinin Türkiye olacağı’ tehdidini savurmuştu.









