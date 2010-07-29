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Dünya

RUSYA FÜZE SATIŞI İDDİASINI YALANLADI MOSKOVA (A.A)

29 Temmuz 2010 20:03

-RUSYA FÜZE SATIŞI İDDİASINI YALANLADI MOSKOVA (A.A) - 29.07.2010 - Rus silahlarının ihracatından sorumlu Rosoboronexport şirketi Azerbaycan'a S-300 hava savunma sistemi satılacağı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rosoboronexport Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ve Azerbaycan arasında Bakü'ye S-300 hava savunma sistemleri satışıyla ilgili bir anlaşma yoktur" dedi. Rusya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Vedomosti bugün yayımladığı haberde, Rosoboroneşport'un Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile geçen yıl 2 adet S-300 PMU-2 Favorit tipi hava savunma sistemi satışı konusunda anlaştığı, anlaşmanın 300 milyon dolarlık olduğu kaydedilmişti.

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