T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUSYA FÜZE KALKANINDA YER ALMAK İSTİYOR   MOSKOVA (A.A)

04 Kasım 2010 00:31

-RUSYA FÜZE KALKANINDA YER ALMAK İSTİYOR   MOSKOVA (A.A) - 03.11.2010 - Moskova'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Fogh Rasmussen'in, Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve Dışişleri Bakanı Sergey lavrov ile yaptığı görüşmede, NATO'nun Kasım ayındaki Lizbon zirvesinde ele alınacak olan "füze kalkanı" konusu da görüşüldü. Rusya, bu konuda işbirliği vaadinde bulunarak, "ortak füze kalkanında yer alabileceklerini" bildirdi.  Rusya, Afganistan'da NATO ile işbirliğini güçlendirecekleri teminatı da verdi.  19-20 Kasımda düzenlenecek olan Lizbon zirvesinde, Rusya ve NATO arasında yeni bir işbirliği anlaşmasının da imzalanması planlanıyor. Rasmussen'in bu ziyaretinde, bu anlaşmaya yönelik güçlüklerin giderilmesi üzerinde duruldu.  Devlet Başkanı Medvedev, Rasmussen ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Rusya-NATO ilişkilerinin giderek daha üretken ve özlü hale gelmekte olduğunu belirterek, "Bu da Avrupa ve dünyada daha güçlü bir güvenlik sisteminin yaratılması için fırsat sağlıyor" diye konuştu.  Rasmussen ise gazetecilere açıklamasında, Gürcistan-Rusya savaşı sırasında gerginleşen ilişkilere atfen, "Lizbon zirvesi, yeni bir sayfa açılması, geçmişin hayaletinin gömülmesi için iyi bir fırsat yaratacak" dedi.     Her iki taraf da Lizbon'da imzalanması planlanan ikili anlaşmaya ilişkin sıcak ifadeler kullanırken, anlaşmanın ayrıntılarına girmekten kaçındı.  Rusya NATO'dan, İttifakın Avrupa'da gelecekteki rolü ve kurulması düşünülen yeni füze savunma sistemi konusunda daha detaylı bilgi talep ederken, NATO da Moskova yönetiminden, Afganistan'daki operasyonlarına daha fazla katkı istiyordu.  Rasmussen'in, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, bu konularda ilerleme sağlandığına ilişkin ipuçları yer aldı. Lavrov açıklamasında, "Afganistan'daki işbirliğimizi genişletmeyi sürdüreceğiz. Bu, bizim çıkarlarımız açısından da temel önemde" dedi.  -FÜZE KALKANINDA İŞBİRLİĞİ- Rusya tarafı görüşmelerde, NATO zirvesinde ele alınacak, ABD tarafından başlatılmış olan füze kalkanı konusunda da NATO ile işbirliği yapmak istediğini bildirdi.  Lavrov, "Ortak bir füze savunma sisteminde ve sistemin ortak analiz sürecinde yer almaya arzuluyuz. Elbette karşılıklı eşitlik esasında ve ortak tehditleri hedef alacak şekilde" dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24