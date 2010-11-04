-RUSYA FÜZE KALKANINDA YER ALMAK İSTİYOR MOSKOVA (A.A) - 03.11.2010 - Moskova'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Fogh Rasmussen'in, Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve Dışişleri Bakanı Sergey lavrov ile yaptığı görüşmede, NATO'nun Kasım ayındaki Lizbon zirvesinde ele alınacak olan "füze kalkanı" konusu da görüşüldü. Rusya, bu konuda işbirliği vaadinde bulunarak, "ortak füze kalkanında yer alabileceklerini" bildirdi. Rusya, Afganistan'da NATO ile işbirliğini güçlendirecekleri teminatı da verdi. 19-20 Kasımda düzenlenecek olan Lizbon zirvesinde, Rusya ve NATO arasında yeni bir işbirliği anlaşmasının da imzalanması planlanıyor. Rasmussen'in bu ziyaretinde, bu anlaşmaya yönelik güçlüklerin giderilmesi üzerinde duruldu. Devlet Başkanı Medvedev, Rasmussen ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Rusya-NATO ilişkilerinin giderek daha üretken ve özlü hale gelmekte olduğunu belirterek, "Bu da Avrupa ve dünyada daha güçlü bir güvenlik sisteminin yaratılması için fırsat sağlıyor" diye konuştu. Rasmussen ise gazetecilere açıklamasında, Gürcistan-Rusya savaşı sırasında gerginleşen ilişkilere atfen, "Lizbon zirvesi, yeni bir sayfa açılması, geçmişin hayaletinin gömülmesi için iyi bir fırsat yaratacak" dedi. Her iki taraf da Lizbon'da imzalanması planlanan ikili anlaşmaya ilişkin sıcak ifadeler kullanırken, anlaşmanın ayrıntılarına girmekten kaçındı. Rusya NATO'dan, İttifakın Avrupa'da gelecekteki rolü ve kurulması düşünülen yeni füze savunma sistemi konusunda daha detaylı bilgi talep ederken, NATO da Moskova yönetiminden, Afganistan'daki operasyonlarına daha fazla katkı istiyordu. Rasmussen'in, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, bu konularda ilerleme sağlandığına ilişkin ipuçları yer aldı. Lavrov açıklamasında, "Afganistan'daki işbirliğimizi genişletmeyi sürdüreceğiz. Bu, bizim çıkarlarımız açısından da temel önemde" dedi. -FÜZE KALKANINDA İŞBİRLİĞİ- Rusya tarafı görüşmelerde, NATO zirvesinde ele alınacak, ABD tarafından başlatılmış olan füze kalkanı konusunda da NATO ile işbirliği yapmak istediğini bildirdi. Lavrov, "Ortak bir füze savunma sisteminde ve sistemin ortak analiz sürecinde yer almaya arzuluyuz. Elbette karşılıklı eşitlik esasında ve ortak tehditleri hedef alacak şekilde" dedi.