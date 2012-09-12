'Rusya füze kalkanı konusunda haklı'

ABD başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Mitt Romney'nin 'Rusya'yı ABD'nin jeopolitik düşmanlarından biri' olarak nitelendirmesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı, "Açık sözlülüğü için minnettarım. Romney'nin ifadeleri, füze kalkanı sistemi konusunda Rusya'nın yaklaşımının haklı olduğunu gösteriyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başkan adaylarından Mitt Romney'nin Rusya'ya yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç ile Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Romney'nin Rusya'ya yönelik tutumunun sorulması üzerine şöyle konuştu:

''Rusya'yı düşman olarak görmesi olumsuz bir durum. Ancak açık sözlülüğü için kendisine minnettarım.''

Seçildiği takdirde Romney ile çalışmaya hazır olduğunu belirten Putin, ''Şunu da ifade etmeliyim ki Romney'nin ifadeleri, füze kalkanı sistemi konusunda Rusya'nın yaklaşımının haklı olduğunu gösteriyor'' dedi.

ABD'nin başkan adaylardan Mitt Romney, 'Rusya'yı ABD'nin jeopolitik düşmanlarından biri' olarak nitelendirmiş ve Obama'yı füze kalkanı sistemi konusunda Rusya karşısında zayıf kalmakla suçlamıştı.