Rusya, Fransa'daki protestolarla ilişkisini reddetti

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’nın, Fransa’daki 'Sarı Yelekler' protestolarına müdahil olduğuna yönelik iddialar ile ilgili "Rusya’ya yönelik bu suçlama iftiradan öte değildir" açıklamasında bulundu.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın "Sarı Yelekler"in Fransa’da devam eden protestolarına destek verdiğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Fransa dahil hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadıklarını ve karışmayacaklarını savunan Peskov, “Fransa’nın egemenliğine saygı duyuyoruz ve ikili ilişkilerimizin gelişmesi için de çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Ne olmuştu?

Bazı medya organlarında yer alan iddialarda, Rus istihbaratının Fransa’daki protestolarda "Sarı Yelekler"e destek verdiği öne sürülmüştü.

Kremlin bağlantılı çok sayıda Twitter hesabının, sosyal medya üzerinden bazı görüşleri empoze etmeye çalıştığına yönelik iddiaların ardından, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Bu konuda bir soruşturma başlattık. Soruşturma bir sonuca varmadan herhangi bir yorum yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.