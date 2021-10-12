Rusya, Fransa ve Almanya, Ukrayna gündemi ile toplanabilir

T24 Dış Haberler

Rusya, Fransa ve Almanya, dışişleri bakanlarının yakın zamanda Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar nedeniyle bir araya gelebileceklerini ifade etti.

Moskova'dan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bakanlarına temaslarını yoğunlaştırmaları için yönerge verdiği belirtildi.

Açıklamada liderlerin bir zirve planladığı ifade edildi.

Kremlin'in açıklamasında toplantıya Ukrayna'nın katılıp katılmayacağı ile ilgili bir ifadeye yer verilmedi. Fransa Cumhurbaşkanlığı ise toplantıya Ukrayna'nın katılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Paris, Putin'le görüşmeden önce Macron ve Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerin gerçekleşmesi durumunda "Normandiya Dörtlüsü" çerçevesinde yapılması bekleniyor. Bu görüşmeler genellike Berlin ve Paris arabuluculuğunda Kiev ve Moskova'dan yetkilileri bir araya getiriyor.