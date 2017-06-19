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Dünya

Rusya: Fırat'ın batısına geçen her ABD ve koalisyon uçağı 'hedef' sayılacak!

Rusya ABD ile "Suriye" anlaşmasını iptal etti

19 Haziran 2017 20:41

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürmesi nedeniyle Washington ile Suriye'de uçuş güvenliğinin sağlanması anlaşması kapsamındaki işbirliğini durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, Fırat'ın batısında tespit edilen ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçak ve hava araçlarının Rus hava savunma sistemlerince "hedef" kabul edilerek izleme yapılacağını bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürmesi uluslararası kuralların ihlali ve "askeri saldırganlık" olarak nitelendirildi. 

Açıklamada, rejim uçağının vurulduğu sırada Suriye hava sahasında Rus uçaklarının da görev yapmasına rağmen, koalisyon güçlerinin Rusya ile mevcut iletişim kanalını kullanmadığı vurgulandı. 

ABD'nin bu tutumunun, Moskova ve Washington arasındaki hava güvenliği anlaşmasına bilinçli olarak uymadığı şeklinde değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı bugünden itibaren ABD ile Suriye'de hava güvenliği anlaşması kapsamındaki iş birliğini durduruyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın hava operasyonu yaptığı bölgelerde, Fırat'ın batısında tespit edilen ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçak ve hava araçlarının Rus hava savunma sistemlerince "hedef" kabul edilerek izleme yapılacağını bildirildi. 

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Tabka ilçesinin güneyinde PYD’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) vurması üzerine ABD F/A 18 Super Hornet uçakları tarafından yerel saatle 18.43’te düşürdüğünü duyurmuştu.

Koalisyonun söz konusu ilk saldırıyı alçak uçuş yaparak durdurduğu ifade edilen açıklamada “Rejim yanlısı kuvvetlerin saldırısından sonra koalisyon tansiyonu düşürmek ve ateşi durdurmak üzere ayrışma için kurulu olan kanal üzerinden Rus yetkilileri ile temasa geçti” denilmişti.

 

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