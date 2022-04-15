Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılırsa Baltıklar'a nükleer silah konuşlandırırız

T24 Dış Haberler

Moskova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması durumunda Baltıklar'daki savunmalarını güçlendirmeleri gerekeceğini ve bu doğrultuda bölgeye nükleer silah konuşlandırabileceklerini belirtti.

Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İskandinav ülkelerinin NATO üyesi olması durumunda Baltıklar'daki tüm güçlerinin iki katına çıkarılacağını vurguladı.

Medvedev, bu savaşta daha önceki örneklerde de görüldüğü gibi 'nükleer konuşlandırma' mesajı vererek Batı'yı Finlandiya ve İsveç'e ittifakın kapısını açık tutma kararından caydırmaya çalıştı.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın bölgede zaten nükleer silahları olduğunu; bunların Litvanya ve Polonya sınırındaki Kaliningrad'da bulunduğunu ifade etti. Amerikalı Bilim İnsanları Federasyonu da 2018'de Kliningrad'da nükleer silahların saklanabileceği depolar olduğunu belirmiş; ancak bölgede silah olup olmadığı bağımsız kurumlar tarafından teyit edilmemişti.

Çarşamba günü Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, birkaç hafta içinde NATO'ya katılmak için başvuru yapıp yapmayacakları konusunda bir karar vereceklerini belirtti.

Geçen günlerde İngiliz gazetesi The Times'a konuşan ABD'li yetkililer; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak "büyük bir stratejik hata" yaptığını ve Finlandiya ile İsveç'in 'NATO'ya katılacak gibi göründüğünü' dile getirdiler. Yetkililer, iki İskandinav ülkesinin bu yaz ayları itibariyle ittifaka katılabileceğini ifade etti.

Rusya, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmamaları konusunda 'uyardı' ve bu kararın "Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini" söyledi.