Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO'ya alınırsa karşılık vermemiz gerekir

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması durumunda "Rusya'nın karşılık vermesinin gerekeceğini" ifade etti.

"Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere tüm AGİT üyesi ülkeler, bazı devletlerin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiği ilkesini yeniden teyit etti" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması, ülkemizin karşı adımlar atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olmamalarına rağmen bugünkü dijital NATO zirvesine davet edilmişlerdi.