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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek 

  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12-17 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan X

10 Ağustos 2018 21:45

 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12-17 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan X. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 13-14 Ağustos 2018 tarihlerinde Türkiye\'yi ziyaret edecek.
Bakan Lavrov, Konferans\'ta Büyükelçilere hitap edecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Rusya ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra, başta Suriye olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlandığı bildirildi. 


ANKARA (DHA) 
 

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