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Ekonomi

Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı onayladı

Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmıştı

01 Şubat 2017 15:42

Rusya Parlamentosu'nun (Duma) üst kanadı Federasyon Konseyi, Türk Akımı anlaşmasını onayladı. Parlamentonun alt kanadı Duma, anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı. 

Federasyon Konseyi bugünkü oturumunda Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti.

2 boru hattı inşa edilecek

Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.

Erdoğan 5 aralık'ta onaylamıştı

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.

Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.

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