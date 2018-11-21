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Ekonomi

Rusya Federasyon Konseyi: Rusya Suriye'ye petrol tedarik etmeye devam edecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Üyesi Oleg Morozov, Rusya’nın ABD’nin baskısına rağmen Suriye’ye petrol temini konusunda Şam ile anlaşmasını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi

21 Kasım 2018 18:40

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Üyesi Oleg Morozov, Rusya’nın ABD’nin baskısına rağmen Suriye’ye petrol temini konusunda Şam ile anlaşmasını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.
Morozov yaptığı açıklamada “Suriye’deki siyasi yenilgi, ABD’nin Şam’daki rejim değişikliği fikrine geri dönmesine yöneltiyor. Bu yüzden, petrol sevkiyatının engellenmesiyle yapılan ekonomik baskı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yeni bir ekonomik savaşın ve dolaylı olarak Moskova ve İran’la savaşın parçası haline geliyor” dedi.
Morozov, Rusya’nın kesinlikle yasal olarak hareket ettiğini ve edeceğini belirtti.
Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi üyesi açıklamalarında “Suriye ile bir anlaşmamız var ve bu yüzden ne tedarik edeceğimize ve kime vereceğimize biz karar vereceğiz. Bu bizim yanıtımız olacak, karşı yaptırımlardan çok daha etkili olacak” dedi.

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