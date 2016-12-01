Rusya Federal Uzay Ajansı’nın icra direktörü dolandırıcılıktan tutuklandı

Moksova'nın Basmanniy Mahkemesi, 200 milyon rublelik (12 milyon TL) dolandırıcılıkla suçlanan Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos İcra Direktörü Vladimir Yevdokimov hakkında 2 ay tutuklama kararı verdi.

Suçlamaları reddetti

Soruşturma yürüten yetkililerin verdiği bilgiye göre, Rus askeri uçak üreticisi MiG'i en az 200 milyon ruble (12 milyon TL) dolandıran Roskosmos'un kalite kontrolünden sorumlu İcra Direktörü Yevdokimov 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Yevdokimov suçlamaları reddediyor. Savcılık, yurtdışında gayrimenkulü bulunan Yevdokimov'un, davanın diğer sanıkları gibi Rusya'dan kaçma ihtimali olduğunu belirterek mahkemeden sanık için tutuklama kararı talep etmişti.

Gönüllü olarak ifade verdiğini ve soruşturma yürüten makamlarla işbirliği yaptığını kaydeden sanık, pasaportu olmadığı için yurtdışına çıkamayacağını söylemişti.

Yevdokimov, ayrıca bazı hastalıkları olduğunu ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine eklemişti. Avukatlar, müvekkillerine ev hapsinin verilmesini veya 30 milyon ruble (1.7 milyon TL) kefaletle serbest bırakılmasını istemişti. Yevdokimov'un eşi, bu meblağda parayı vermeye hazır olduğunu söylemişti.