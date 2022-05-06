Rusya Federal Güvenlik Servisi: Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 4 milyon vatandaş ülkeden ayrıldı

T24 Dış Haberler

Rusya Federal Güvenlik Servisi verilerine göre 2022'nin ilk 3 ayında yaklaşık 4 milyon Rus vatandaşı, Rusya'dan ayrıldı.

Resmi verilere göre Ocak ile Mart 2022 arasında 3 milyon 880 bin 679 kişi çalışma, ticaret, turizm ve özel sebeplerle Rusya'dan ayrıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırısını başlattığı 24 Şubat tarihinden bu yana eski Sovyet cumhuriyetlerine giden Rusya vatandaşlarının sayısında ciddi bir artış görüldü. Birçok vatandaşın Kremlin'in hamlelerine muhalefetleri nedeniyle ülkeden ayrıldığına dair haberler uluslararası basında yer alırken; birçok Rus'un da sınırların kapanması, seferberlik veya sıkıyönetim ilan edilmesi endişesiyle ülkeden ayrıldığı konuşuluyordu.

Ülkeden çıkan yaklaşık 4 milyon vatandaştan kaçının Rusya'ya döndüğü ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

FSB verilerine göre bu süreçte 363 bin Rus vatandaşı Türkiye'ye gitti. Bu vatandaşlardan kaçının turizm amaçlı Türkiye'ye geldiği, kaçının ise ülkeye sığındığı bilinmiyor.