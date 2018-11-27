Rusya Federal Güvenlik Servisi, Azak Denizi'nde Ukrayna gemileriyle yaşananların kronolojisini yayınladı

Rusya ve Ukrayna donanmasına ait gemilerin Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmesinin ardından başlayan gerginlik tırmanıyor. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç gemiye ateş açmasının ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) olayın kronolojisini yayımladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna gemilerinin kaptanlarının Karadeniz'deki olay sırasında Rusya sınırını geçmeyecekleri yönünde açıklamada bulunduğu belirtilen kronolojide şu bilgiler yer aldı.

— Rus sınır muhafızları, Cumartesi saat 21.30'da Rusya sınırına yaklaşan Ukrayna gemilerini, sınırı geçme düzeniyle ilgili bilgi verdi.

— Ukrayna gemileri, Kerç Boğazı'ndan geçişle ilgili Rusya'nın taleplerini yerine getirmedi.

— Sınır muhafızları, Kerç Boğazı'nın Karadeniz yönünden gemi trafiğine kapatıldığını Ukrayna gemilerine bildirdi.

— Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait Nikopol ve Berdyansk savaş gemileri, Pazar günü saat 03.45'te, Gorlovka ve Yanı Kapu gemilerinin bulunduğu bölgeye girdi.

— Ukrayna gemileri, topları ateşe hazır duruma getirdi ve namluları 45 derece açıya getirerek Rus gemi ve botlara yöneltti.

— Rusya tarafı, Ukrayna gemilerini, silah kullanımının uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirileceği konusunda bilgilendirdi.

— Ukrayna gemileri, Pazar günü saat 10.35'te karargahlarını arayarak Rus gemiler tarafından çembere alındıklarını bildirdi.

— Ukrayna gemileri, Kerç Boğazı'nın güneyinde, saat 10.35 ilâ 18.30 arasında çemberde tutuldu.

— Ukrayna savaş gemileri, Kiev rejiminin doğrudan emriyle Rusya karasularına girdi.

— Karadeniz'deki provokasyon, savaş gemilerinde yer alan Ukrayna Güvenlik Servisi'nin iki çalışanı tarafından koordine edildi.

— Ukrayna savaş gemileri, Kırım Rusya'yla birleşmeden önce de Rusya'ya ait olan karasulara girdi.

— Ukrayna gemileri, Pazar günü saat 18.30'da Rus savaş gemilerinin oluşturduğu çemberi delmeye çalıştı.

— Rus gemisi, Ukrayna gemilerinin talepleri görmezden gelmesi durumunda uyarı ateşinin açılacağı yönünde defalarca uyarı yaptı.

— Rus savaş gemisi İzumrud, Pazar günü saat 20.45'te, 3 Ukrayna gemisi yönünde uyarı ateşi açtı.

— Rus gemisi, açtığı ateşin uyarı ateşi olduğu net bir şekilde belli olan mesafedeydi.



