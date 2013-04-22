Rusya, FBI'yı 'Boston faili' için uyarmış!

Rus istihbaratının, Boston'daki bombalı saldırının faili Tamerlan Tsarnaev için FBI'yı uyardığı iddia edildi. Yaralı yakalanan Dzhokhar Tsarnaev'in de, bilincinin yerinde olduğu ve yazılı ifade verdiği belirtildi.

3 kişinin öldüğü ve 170'den fazla kişinin yaralandığı Boston maratonu şüphelisi iki Çeçen kardeşten Tamerlan Tsarnaev öldürülürken, 19 yaşındaki kardeşi Dzhokhar Tsarnaev ağır yaralı olarak ele geçirildi.

Amerikan ABC televizyonu, hastanede tedavi altında bulunan Tsarnaev'in bilincinin yerinde olduğu ve yetkililere yazılı ifade verdiğini belirtti.

Rusya FBI'yı uyarmış

Rus istihbaratı, Boston'daki bombalı saldırının faili Tamerlan Tsarnaev için FBI'yı uyarmış. Rus istihbaratının uyarısı üzerine 2011 yılında sorgudan geçirilen Tsarnaev'in, bu uyarıya rağmen normal yaşantısını sürdürerek, bombalı saldırı düzenlemesi tartışılıyor.

Boston’daki bombalı terör saldırısını gerçekleştirdiği ileri sürülen iki kardeşten birisi, Tamerlan Tsarnaev’in FBI tarafından sorgulandığı biliniyordu. Son bilgiler, Amerikan iç istihbarat birimininin Tamerlan Tsarnaev’i Rus istihbaratının isteği üzerine sorgulandığını gösteriyor. Rus istihbaratı, Tsarnaev’in radikal dinci gruplarla ilişki içinde olduğunu belirterek, FBI’yı uyardığı iddia edildi.

İstihbarat zafiyeti

Amerikan senatosundaki Cumhuriyetçiler de, İçişleri Bakanlığı ve FBI’dan bilgi istedi. Takip altındaki bir kişinin bombalı saldırıya karışması, istihbarat zafiyeti olarak görülüyor.

FBI, saldırının faillerinden Tamerlan Tsarnaev’in öldürülmesinin ardından, bu kişiyi 2011'de sorgudan geçirdiğini ve takip altında tuttuğunu açıklamıştı. İlk açıklamada, “üçüncü bir ülkenin” isteği üzerine Tsarnaev’in sorgulandığı aktarılmıştı.