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Dünya

Rusya, Facebook'u yavaşlatma uygulamasını başlattı

Rusya Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Meta'nın Rus medya kuruluşlarına uygulanan engelleri kaldırmadığını belirtti

25 Şubat 2022 23:54

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya platformu Facebook'u barındıran Meta şirketinin Rusya yönetiminin Rus medya kuruluşlarının hesaplarına uygulanan engellerin kaldırılması ile ilgili taleplerini yerine getirmeyi reddettiğini duyurdu.
 
Sputnik'in aktardığı habere göre, Roskomnadzor, Facebook sosyal paylaşım servisine yönelik daha önce alınan yavaşlatma kararının uygulamaya başladıklarını belirtti.
 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken çok sayıda insanın Facebook üzerinden gelişmeleri takip ettiği, görüntüleri paylaştığı biliniyor. 
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