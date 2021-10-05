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Dünya

Rusya; Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çöküşünü değerlendirdi: Kendi platformlarımızı kurma ihtiyacını gösteriyor

Sosyal medya platformlarına saatlerce erişilememişti

05 Ekim 2021 11:20

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, dün akşam (4 Ekim 2021) Facebook, Whatsapp ve Instagram uygulamalarının çökmesiyle ilgili “Kendi sosyal medya ve internet platformlarımıza ihtiyaç olup olmadığı sorusunu yanıtlıyor” açıklamasını yaptı. 

The Moscow Times’da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın saatlerce kapalı kalmasına neden olan ve milyonlarca kullanıcıyı etkileyen çöküntüyü Rusya doğumlu teknolojisi girişimcisi Pavel Durov’un kurduğu Telegram’da değerlendirdi.

Zakharova “Kendi sosyal medya ve internet platformlarımıza ihtiyaç olup olmadığı sorusunu yanıtlıyor”dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in internet ombudsmanı Dmitriy Marinichev de, Facebook’un çöküşünün, Rusya’nın dijital dünyada rekabetçi ilerleyişine ihtiyacı gösterdiğini belirtti. 

TIKLAYIN - WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki erişim sorunu saatler sonra giderildi

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