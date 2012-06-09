Rusya Euro 2012'ye farklı başladı

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci mücadelesinde A Grubu'nun iddialı ekiplerinden Rusya ile Çek Cumhuriyeti kozlarını paylaştı. Rusya, güçlü rakibi Çek Cumhuriyeti'ni 4-1 mağlup ederek turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.



EURO 2012'nin ikinci mücadelesinde A Grubu'nun iddialı ekiplerinden Rusya ile Çek Cumhuriyeti kozlarını paylaştı.

Rusya karşılaşmaya Malafeev, Anyukov, Ignashevich, Zhirkov, A. Berezutski, Shirokov, Denisov, Zryanov, Dzagoev, Arshavin, Kerzhakov 11'iyle sahadaki yerini alırken Çek Cumhuriyeti ise Cech, Gebre Selassie, Kadlec, Hubnik, Sivok, Rezek, Rosicky, Plasil, Pilar Jiracek ve Baros 11'iyle karşılaşmaya başladı.

Maça daha hızlı ve istekli başlayan taraf Çek Cumhuriyeti oldu. Rusya ise sert bir futbol anlayışı ile sahadaki yerini aldı. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası Çek Cumhuriyetinin oyundaki üstünlüğü ile geçilirken Rusya ise alan daraltarak Çeklere pozisyon şansı vermedi.

15. dakikada Rusya'da sahneye çıkan isim Dzagoev oldu. Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte Kerzhakov kafayı vurdu, uzak direkten dönen topu tamamlayan Dzagoev topu ağlarla buluşturdu:1-0.

Golü bulduktan sonra oyunun kontrolü eline geçiren Rusya ikinci gol için Çek Cumhuriyeti'nin kalesine yüklenmeye başladı. Rusya, Dzagoev ile inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Rusya kaleye çok hızlı geldi. Solda 3 savunmacıyı üstüne çeken Kerzhakov, sağ tarafta boş durumdaki Dzagoev'i gördü. Onun müsait pozisyondaki vuruşu auta çıktı.

Rusya aradığı ikinci golü 24. dakikada Shirokov ile buldu. Sol kanattan gelen Zhirkov, araya kaçan Kerzhakov'u düşündü. Kerzhakov topa dokunamayınca arka direkteki Shirkov topu ağlara gönderdi:2-0.

Kalan dakikalarda farkı azaltmak için Rusya kalesine yüklenen Çek Cumhuriyeti aradığı golü ilk 45 dakika süresince bulamadı.

Rusya 15. dakikada Dzagoev ve 24. dakikada Shirokov'un attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 öne kapattı.

İkinci yarıya Çek Cumhuriyeti golle başladı. 52. dakikada Pilar ile farkı bire indirdi. Rosicky orta sahanın Rusya kalesine bakan diliminden savunmanın arasına nefis bir top attı. Topla buluşan Pilar, kaleci Malafeev'i de geçerek topu filelere yolladı:2-1.

Farkı bire indiren golü bulduktan sonra Rusya kalesine beraberlik için yüklenen Çek Cumhuriyeti, savunmada rakibine oranla ağır kalırken, hücumda yaratıcı adam eksikliği çekmeye başladı.

Çeklere oranla hücumda daha etkili olan Rusya, yakaladığı net pozisyonları gole çevirmedi. Rusya'da Kerzhakov inanılmaz bir fırsattan daha yararlanamadı. Rus futbolcu ceza alanı içerisinde topla buluştu. R. Hubnik'e bir çalım atıp önünü boşalttı ama vuruşu farklı bir şekilde auta çıktı.

Bu sefer 75. dakikada Çek Cumhuriyeti beraberliğe çok yaklaştı. Rosicky'ninceza alanı dışarısından çektiği sert şutu kaleci Malafeev iki hamlede kontrol etti.

Rusya'da Dzagoev, Çek Cumhuriyeti'nin geri dönüşüne izin vermedi. Rusya'da 79. dakikada Dzagoev bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 3-1 öne geçirdi.

Wroclaw'da Rusya fırtınası dinmek bilmedi. Rusya'da son sözü Pavlyuchenko söyledi. Pavlyuchenko sol kanattan ceza alanına girdi. 2 oyuncuyu geçen Rus futbolcu, Çek savunmasının arasından müthiş vurdu. Top tam köşeden filelerle buluştu:4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rusya güçlü rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.