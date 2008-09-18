Rusya-Estonya votka boru hattı

Baltık ülkelerinin gözde içkisi olan votkayla ilgili ilginç bir kaçakcılık olayı Estonya’da ortaya çıktı. BBC’nin haberine göre, ülkeye Rusya’dan kaçak yollarla votka sokan, Rus ve Estonyalılardan oluşan 11 kişilik bir çete çökertildi. Olay zanlılarının, suçları sabit görülürse, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.



Kaçakçıların, bu yöntemle 80 bin dolarlık vergi kaybına neden olduğu belirtildi. Kulağa basit bir kaçakcılık olayı gibi gelen bu olayı ilginç kılan taraf ise, kaçakçıların votkayı Rusya’dan Estonya’ya sokarken kullandıkları yöntem.



Çetenin, Rusya-Estonya sınırına inşa ettikleri bir plastik boru hattı vasıtasıyla votka sevkiyatı yaptıkları anlaşıldı. Yetkilileri hayrete düşüren bu hat sayesinde, en az 6 bin litre votkanın ülkeye sokulduğu ifade ediliyor. Boru hattıyla aktarılan votkanın, ülkenin kuzeyindeki Narva kasabasında bir sualtı deposunda saklandığı, ardından kamyonlarla başkent Talin’deki bar ve restoranlara pazarlandığı iddia edildi. (Tempo24)