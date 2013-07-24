Rusya, eski ABD ajanı Snowden'a ülkeye giriş izni verdi

ABD istihbaratının aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeyi dinlediğini ortaya çıkaran eski Amerikan ajanı Edward Snowden’ın Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Havaalanı’ndaki bekleyişi sona erdi.

Rusya Federal Göçmen Bürosu, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a, Şeremetyevo Havaalanı transit yolcu bölümünden çıkması için gerekli belgeyi verdi.

Rus Ria Novosti ajansı, NSA’nın telefon ve internet kayıtlarını izleme programını basına sızdıran Edward Snowden'ın havaalanı sınır gümrük kontrol geçişinden Rusya sınırlarına dahil olmasını sağlayacak belgenin göçmen bürosu tarafından Snowden'a iletildiğini duyurdu.

'Transit yolcu bölümündeydi'

ABD tarafından "casuslukla" suçlanan Snowden, 23 Haziran'da Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir uçakla bir süre kaldığı Hong Kong'dan ayrılarak Şeremetyevo Havaalanı'na inmiş ve Rusya gümrük kapısından geçmeyerek havaalanının transit yolcu bölümünde kalmıştı.

Moskova Şeremetyevo Havaalanı transit yolcu bölümünde 12 Temmuz'da Rusya insan hakları savunucularından oluşan bir ekiple görüşen Snowden, Rusya'ya sığınma talebine destek istemişti.

Edward Snowden geçen hafta Rusya Toplum Meclisi Komisyon Başkanı avukat Anatoliy Kuçerena vasıtasıyla geçici sığınma talebiyle Göçmen Bürosu'na başvuru yapmış, Rusya Federal Göçmen Bürosu, Snowden'ın geçici sığınma hakkıyla ilgili başvuru sürecinin 3 ay içerisinde sonuçlandırılacağını duyurmuştu.

Snowden, geçici sığınma hakkıyla ilgili başvuru süreci sonuçlanana kadar Rusya’da kalabilecek.

Bir gece daha havaalanında

Öte yandan, Snowden'ın avukatı Anatoly Kucherena, müvekkilinin havaalanından özgürce ayrılmasını sağlayacak belgeler tamamlanana kadar transit yolcu bölümünde kalacağını ifade etti. Belgelerin bir gün içinde tamamlanması bekleniyor.