Rusya: Esed'in istifası çözüm değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istifasının sorunları çözmeyeceğini belirtti.

Rus İnterfax haber ajansında yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Leonid Kozhar ile görüşmesi sonrası basın açıklaması yapan Lavrov, "Partnerlerimiz Suriye Devlet Başkanı'nı bu siyasi süreçten çıkarmakla sorunların halledileceğini sanıyor. Bu ön koşul Cenevre mutabakatında yok ve gerçekleştirmek imkânsız, çünkü Esed'in istifa etmesine kimse karışamaz" dedi.

Lavrov, bu fikre karşı çıktığını belirterek, "Suriye Devlet Başkanı'nın istifası sorunu çözmez, tam tersine ülkedeki ölü sayısının artmasına neden olacak. Bu süreci destekleyenlerin ise sorumluluğu üzerine alması gerekiyor" diye konuştu.