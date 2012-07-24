Rusya, Esed'i kimyasal silah kullanmaması için uyardı

Moskova yönetiminden, 'Dış müdahale olursa kimyasal silah kullanırız' diyen Esed rejimine uyarı geldi. Rusya, Suriye'ye kimyasal silah kullanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi, dün yaptığı açıklamada, olası bir dış müdahale durumunda 'kimyasal silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini' açıklamıştı.

Makdisi'nin bu açıklamasına ABD'nin ardından uluslararası arenada Çin'le birlikte Şam yönetiminin en büyük destekçisi olan Rusya'dan da uyarı geldi.

Rusya ve Çin, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye ekonomik yaptırımlar öngören karar tasarısını 'askeri yaptırımların önünü açacağı' gerekçesiyle veto etmişti.